ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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