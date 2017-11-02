На трассе Кишинёв-Оргеев легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

На трассе Кишинёв-Оргеев близ села Магдачешты сегодня утром столкнулись легковой автомобиль и грузовик. От удара машина перевернулась, однако водитель - ему 83 года - не пострадал.

Работник завода, близ которого произошло ДТП, говорит, что аварии на этом участке случаются нечасто.



"За пять лет, которые я тут работаю, ДТП никогда не было. Ездят здесь и более крупные машины, но без происшествий."



По данным полиции, виноват в аварии водитель легковушки - он не уступил дорогу грузовику.



"Столкнулись два транспортных средства, обошлось без травм. Легковой автомобиль Fiat врезался в грузовик", - сказал дорожный инспектор Влад Кирица.



Ведется следствие.



