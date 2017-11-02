Хмель в голову ударил: пьяный таксист забыл, что его авто отправили на штрафстоянку за нарушения и обратился в полицию

33-летний таксист, уроженец Дубоссарского района, обратился в полицию сектора Чеканы за помощью, рассказав, что у него угнали автомобиль, который был припаркован по улице Марии Драган и принадлежал компании такси.

Согласно информации полиции, в тот же день таксист вместе со своим другом распивали спиртные напитки в городе Оргееве, после чего отправились в Кишинев. За рулем находился друг таксиста. Машину остановили сотрудники дорожной полиции, задокументировали нарушения и отправили авто на штрафстоянку за вождение в нетрезвом виде. Соответственно, водитель такси не помнил, что произошло, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Было заведено уголовное дело за ложные показания. Ему грозит штраф в размере 13 000 лей, общественные работы до 240 часов или тюремный срок до 2 лет.

Комментарии

Другие новости