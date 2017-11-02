В Германии пропали 30 тысяч беженцев, подлежащих высылке

Властям Германии неизвестно местонахождение около 30 тысяч просителей убежища, чьи заявления были отклонены и которые должны были немедленно покинуть страну. В МИД ФРГ не исключают, что часть беженцев, подлежащих высылке, в отдельных случаях могла уже выехать либо скрыться.

Количество в 30 тысяч человек было получено после вычета из общего числа лиц, подлежащих высылке, число тех из них, кто получает пособия от государства. По данным правительства ФРГ, в декабре 2016 года покинуть Германию обязаны были около 54 тысяч беженцев. Из них лишь 23 тысячи получали предусмотренные законом денежные выплаты.

Отметим, что вопрос о беженцах – один из важнейших на переговорах о формировании новой правящей коалиции в Германии. Консерваторы и либералы считают, что некоторые категории беженцев после окончания войн в их странах должны вернуться домой, пишет korrespondent.net

В то же время "зеленые" настаивают на том, что интеграция, то есть адаптация беженца к условиям в Германии, пойдет легче, если он не будет жить в постоянной тревоге за свою семью, оставшуюся на родине.