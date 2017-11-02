Более тонны кокаина конфисковали в Испании

Правоохранители Испании и Германии провели совместную операцию по изъятию 1109 кг кокаина в городе Севилья. Об этом пишет The Local.

Операция началась в августе текущего года, когда правоохранители узнали, что испанская компания с офисами в Севилье и Малаге закупила наркотик в Колумбии.

Кокаин перевозился из Латинской Америки в обычном контейнере с гипсокартном и должен был прибыть в порт Альхесирас на юге Испании, сообщает korrespondent.net