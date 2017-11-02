США выделят на ядерное оружие 1,2 триллиона долларов

США на модернизацию и поддержание ядерного оружия до 2046 года планируют потратить около 1,2 триллиона долларов, что на 20 процентов больше, чем планировалось ранее, сообщает Defense News.

В докладе, опубликованном Бюджетным управлением Конгресса США, говорится, что данная сумма включает в себя 800 миллиардов долларов на эксплуатацию и поддержание существующих сил и 400 миллиардов долларов на их модернизацию, пишет lenta.ru

Модернизации и поддержанию подлежат атомные подлодки серии Ohio, бомбардировщики Northrop Grumman B-21 Raider, межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III и крылатые ракеты с ядерной боеголовкой.