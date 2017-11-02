Москвичи выстроились в очередь за iPhone X за три дня до старта продаж

Москвичи, несмотря на холодную погоду, начали занимать очередь за iPhone X за три дня до официального старта продаж. Об этом сообщила представитель ретейлера re:Store Людмила Семушина.

​"Если судить по перекличке очереди, которая самоорганизовалась уже во вторник, вчера там было 267 человек", — сказала она.



​"Это первый раз, когда толпа собирается за такой срок, и первый раз, когда их так много", — отметила собеседница агентства. По ее словам, столько людей обычно приходит перед самым открытием продаж, а за сутки очередь составляет порядка 50 человек.



Судя по сообщениям поклонников Apple в социальных сетях, люди в очереди планируют заработать на этом, продав свои места за 50-60 тысяч рублей, пишет РИА Новости

Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов, в том числе iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем доступно в двух цветах (серебристый и "серый космос"), оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России новый iPhone можно будет купить минимум за 79 990 рублей.

Старт продаж запланирован на 3 ноября.







