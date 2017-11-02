Жители деревни в Индии приняли мусорную урну за фигуру божества. ВИДЕО

Жители деревни на востоке индийского штата Бихар приняли мусорную урну в виде кенгуру за фигуру божества. Видео опубликовано на YouTube.

Как сообщают местные СМИ, урна была установлена на территории храмового комплекса. Женщины, выходившие после молитвы, стали поливать кенгуру святой водой и бросать монетки в "сумку".

Отмечается, что местные жители могли перепутать кенгуру с одним из священных животных. Так, пользователи Сети предположили, что женщины приняли его за мышь — символ, который нередко помещается на изображение бога мудрости Ганеши, пишет РИА Новости