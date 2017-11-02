Супруги из алтайского края с фамилией Сказочные назвали сына Аладдином

Супруги из алтайского села с необычной фамилией Сказочные стали популярными после того, как назвали своего второго сына Аладдином. На родителей буквально сразу обрушилась слава.

Мальчик весом 3760 граммов и ростом в 52 сантиметра появился на свет в роддоме Бийска 20 октября. Имя для него родители придумали еще девять месяцев назад, пишет РИА Новости

"Очень много вариантов-то и не было, сразу сошлись на Аладдине. Сказочный Аладдин — это очень сказочно и благозвучно, на наш взгляд. С арабского языка имя переводится как "возвышенная вера". Когда начали с именем определяться, оно сразу пришло, потому что я любитель восточных сказок, мне нравится "Тысяча и одна ночь", — рассказала Ирина.

С будущим супругом Алексеем Сказочным Ирина познакомилась в интернете. Ирина работала учителем, и бегать по свиданиям не было времени. Но 34-летний мужчина покорил ее вниманием и заботой. По словам женщины, конфетно-букетный период был сказочным и красивым.

"Фамилия Сказочная была придумана и официально оформлена в 2015 году и теперь живет в мире, по нашей задумке, уже как родовая. Имя выбирали под стать фамилии, ориентируясь на внутренние ощущения. Мы, конечно же, не ожидали такого интереса со стороны общественности, однако славой это не считаем. Все пошумят немного и перестанут", — считает Ирина Сказочная.









РИА Новости https://ria.ru/society/20171102/1508050020.html