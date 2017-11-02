В джунглях Амазонки нашли американскую семью, сбежавшую от пиратов

В Бразилии обнаружили американскую семью из четырех человек, которые подверглись нападению пиратов, но сумели спастись, об этом сообщает новостной портал globo.com.

Семья пропала в понедельник, 30 октября, когда пираты напали на паром, на котором американцы переправлялись через Амазонку. Налетчики похитили вещи пассажиров, а самим туристам удалось скрыться.

По данным МВД, супружеская пара и два ребенка трех и семи лет были обнаружены в среду, 1 ноября, жителями деревни в штате Пара. Американцы плыли по Амазонке на доске для серфинга. Они были напуганы и истощены, однако врачи не нашли у них травм, за исключением укусов насекомых, пишет РИА Новости