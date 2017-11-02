Македония закрыла консульство в Барселоне

Правительство Македонии решило закрыть почетное консульство республики в Барселоне и лишило консула статуса в связи заведенным на него уголовным делом об убийстве детей, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

В апреле 2017 года во время поездки в Кейптаун к своей бывшей жене и трехлетним близнецам консул Марио Сезар Деус, как предполагается, убил обоих детей и скрылся с места преступления на украденном автомобиле. Мужчина вскоре был задержан и до сих пор находится в ЮАР под арестом в ожидании приговора, пишет РИА Новости

"Заведенное уголовное дело является препятствием для дальнейшего осуществления консульских функций", — сообщила пресс-служба правительства Македонии.

Почетное консульство в столице Каталонии было открыто Македонией 6 декабря 2012 года. Его возглавил местный бизнесмен Марио Сезар Деус.

Почетное консульство возглавляет нештатный консул, функции, привилегии и иммунитет которого сильно ограничены.





