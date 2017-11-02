Коммунисты требует отстранения от должностей судей Конституционного суда

Партия коммунистов требует немедленного отстранения от должностей судей Конституционного суда. Фракция ПКРМ представила в парламенте резолюцию о вотуме недоверия за подписью семи депутатов.

Поводом названы злоупотребления полномочиями при вынесении постановлений. В частности, о превалировании Декларации о независимости над Конституцией, изменении способа выборов президента и временном лишеним его полномочий.



"Партия коммунистов выдвигает резолюцию о вотуме недоверия судьям Конституционного суда Молдовы, и требует от компетентных органов немедленно начать процедуру отставки этих судей, упростив в срочном порядке процедуру их освобождения от должности", - сказала депутат ПКРМ Елена Бондаренко.



В парламенте предложение коммунистов встретили негативно, отметив, что оно не не имеет юридических оснований.



"С юридической точки зрения это нигилизм. Невозможно выдвинуть вотум недоверия Конституционному суду. Согласно Основному закону и Регламенту парламента, резолюция о вотуме недоверия может выдвигается лишь в отношении правительственных действий", - отметил депутат ДПМ Сергей Сырбу.



"Когда решение Конституционного суда их устраивает, они его продвигают, когда не устраивает - тогда все очень плохо, и судей надо уволить", - сказала депутат ЛП Алина Зотя.



"Фракция Либерально-демократической партии не поддержит и не подпишет этот проект. Мы исходим из того, что он противоречит законодательству и нарушает полодения Коснтитуции", - высказался депутат ЛДПМ Тудор Делиу.



В Конституционном суде инициативу коммунистов назвали политическим пиаром.



"Это абсурдная выдумка, политический шум, у которого не может быть никакого завершения, потому что, согласно Конституции и законодательству, судьи Конституционного суда независимы и несут ответственность только перед пленумом КС. Решения Конституционного суда обязательны для всех органов власти".



Для регистрации в парламенте резолюцию о вотуме недоверия должны подписать минимум 15 депутатов.





