Таможенный пункт в Скуленах будут расширять

Таможенный пункт в Скуленах расширят еще на гектар, чтобы открыть дополнительные контрольные коридоры и сократить очереди.

Инициатива Таможенной службы получила одобрение правительства. Кабмин изменил назначение земельного участка, отдав его под таможенную инфраструктуру. Модернизировать намерены и другие КПП на молдавско-румынской границе - Леушены-Албица и Джурджулешты-Галаць.



Совместную программу двух стран, рассчитанную до 2020 года, финансирует Европейский союз. Бюджет проекта - 10 миллионов евро. Начать решили с КПП в Скуленах, так как этот пункт - самый загруженный. Ежедневно через него проезжают больше полутора тысяч машин и в среднем 350 крупнотоннажные грузовиков.





