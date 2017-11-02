Трамп пожаловался на зятя за плохие политические советы

Президент США Дональд Трамп винит команду юристов и своего советника и зятя Джареда Кушнера в том, что они посоветовали ему принять решения, которые впоследствии привели к назначению специального прокурора по делу о связях с Россией. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на источники.

Издание ссылается на данные, полученные от нескольких собеседников. Они рассказали, что хозяин Белого дома пожаловался на свою команду юристов за то, что они допустили, чтобы расследование спецпрокурора Роберта Мюллера зашло так далеко. 31 октября Трамп в разговоре с бывшим стратегическим советником Стивеном Бэнноном обвинил Кушнера в том, что тот принимал решения, в частности об увольнении бывшего советника президента Майкла Флинна и бывшего главы ФБР Джеймса Коми.

В результате был назначен Мюллер.

Согласно данным еще одного источника, когда бывший советник предвыборного штаба Роджер Стоун заявил, что Кушнер дал президенту плохие политические советы, «Трамп согласился», пишет lenta.ru

В мае 2017 года Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецсоветником по расследованию вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва все подобные обвинения отрицает, в том числе на высшем уровне.