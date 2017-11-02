В Киеве разоблачили сотрудника Интерпола, похищавшего людей

В Киеве разоблачили сотрудника Украинского бюро Интерпола и Европола, который похищал людей. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщила прокуратура Киева.

Сотрудник Укрбюро с сообщником в марте 2017 года похитили жителя Киева, заковали его в наручники и избили, после чего на авто потерпевшего вывезли его в лес, где заставили отдать деньги.

"Не выдержав давления, мужчина согласился отдать злоумышленникам 85 тыс. гривен. Еще 24 тыс. гривен преступники сняли с банковских карточек потерпевшего. После чего скрылись с места совершения преступления. Нападающими оказались 26-летний сотрудник Укрбюро Интерпола и Европола в Киеве и его 28-летний сообщник", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в похищении и грабеже. Печерский райсуд Киева одному из них избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, пишет korrespondent.net