Колонисты на Марсе будут жить в шарах

Инженеры MIT разработали проект идеального жилого помещения для строительства на Марсе. Архитектурный ансамбль представляет собой несколько огромных полусфер, соединённых друг с другом системой подземных тоннелей. Проект уже был одобрен руководителями программы Mars City Design 2017.

Большой внутренний объём помещений и развитая инфраструктура позволят разместить на поверхности планеты до 10 000 человек. При этом каждая полусфера будет оснащена системой сбора солнечной энергии, орошения и энергораспределения.

Сообщается, что внутри помещений будет обеспечена возможность выращивания овощей и разведения некоторых видов рыб, пишет life.ru

Пилотируемый полёт и колонизация Марса объявлены одними из целей человечества на ХХI век. Первые корабли снабжения, по данным специалистов, могут быть запущены к 2025 году, а к 2030 на Марс смогут отправиться первые колонисты.

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