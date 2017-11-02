Медики успешно пересадили напечатанные на 3D-принтере ткани печени

Учёные из Университета Кюсю провели без преувеличения уникальную операцию — пересадку напечатанных на 3D-принтере тканей печени, сообщает 3ders. Учёные успешно пересадили напечатанные ткани печени в печень крысы, а уже через семь дней после операции напечатанная ткань полностью прижилась в органе.

Успешная пересадка тканей означает, что терапия способом биопечати может быть куда успешнее и быстрее существующих методов лечения. Фактически учёные доказали, что можно пересаживать не органы целиком, а лишь менять повреждённые участки.

Японские учёные и медики отмечают, что разработанный метод не повреждает кровеносные сосуды при пересадке и позволяет свести риск отторжения тканей практически к нулю.

Успешный эксперимент с грызунами также доказал, что новый метод значительно сокращает послеоперационный период восстановления и в перспективе позволит пациентам возвращаться к нормальной жизни вдвое быстрее, пишет life.ru