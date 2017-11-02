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Пассажир самолёта сфотографировал Мадонну в экономклассе и без косметики
// фото: 24СМИ
15:46, 02 Nov 2017
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Пассажир национальной авиакомпании Air Portugal сфотографировал 59-летнюю Мадонну, которая летела вместе с ним из Лондона в Лиссабон в экономклассе. На снимке мультимиллионерша без макияжа и запутанными волосами сидит, уткнувшись в телефон, сообщает The Sun.

Поклонники тут же отреагировали на появившуюся фотографию, не только удивившись экономии звезды, но и её внешнему виду. "ОМГ... Мадонна в экономклассе. Представьте себе, сидите вы в самолёте, поднимаете глаза и такие: "О привет, Мадонна".

В Лондон Мадонна приезжала, чтобы навестить своего сына Рокко Ричи, который живёт там вместе со своим отцом Гаем Ричи. Сейчас певице всё время приходится находиться в перелётах между Лондоном, США и Португалией, куда переехал её 12-летний приёмный сын Дэвид Банда. Мальчик стал учеником молодежной академии португальского футбольного клуба "Бенфика", пишет life.ru.




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