Пассажир самолёта сфотографировал Мадонну в экономклассе и без косметики

Пассажир национальной авиакомпании Air Portugal сфотографировал 59-летнюю Мадонну, которая летела вместе с ним из Лондона в Лиссабон в экономклассе. На снимке мультимиллионерша без макияжа и запутанными волосами сидит, уткнувшись в телефон, сообщает The Sun.

Поклонники тут же отреагировали на появившуюся фотографию, не только удивившись экономии звезды, но и её внешнему виду. "ОМГ... Мадонна в экономклассе. Представьте себе, сидите вы в самолёте, поднимаете глаза и такие: "О привет, Мадонна".

В Лондон Мадонна приезжала, чтобы навестить своего сына Рокко Ричи, который живёт там вместе со своим отцом Гаем Ричи. Сейчас певице всё время приходится находиться в перелётах между Лондоном, США и Португалией, куда переехал её 12-летний приёмный сын Дэвид Банда. Мальчик стал учеником молодежной академии португальского футбольного клуба "Бенфика", пишет life.ru.