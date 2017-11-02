НАСА нашло 20 ранее неизвестных планет — двойников Земли

Два десятка потенциальных двойников Земли обнаружили сотрудники НАСА с помощью телескопа "Кеплер" и новой методики анализа космических снимков. Об этом сообщается в научной статье журнала Astrophysical Journal Supplement.

Наиболее интересный объект для изучения — планета, которой присвоили название KOI-7923.01. Она вращается вокруг звезды за 400 суток, её радиус примерно равен земному, а климат на ней — нечто среднее между Марсом и Землёй.

По мнению учёных, на планете возможно зарождение жизни, если на её поверхности есть вода и другие необходимые элементы для существования, пишет life.ru

Напомним, что открытие новых планет стало возможно благодаря тому, что в начале этого года научная команда "Кеплера" создала алгоритм, позволяющий удалять шумы и распознавать экзопланеты, находящиеся на значительном расстоянии от звёзд.

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