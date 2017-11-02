Врачи нашли в животе американца зажигалку

49-летний американец долгое время страдал от постоянных болей в желудке, тошноты и рвоты, но когда он пошёл к врачам, то оказалось, что внутри у него застряла зажигалка, ядовитая жидкость которой протекала в кишечник.

В медицинском журнале Emergency Medicine поясняется, что обычно инородные тела легко проходят через желудочно-кишечный тракт, однако этот случай стал исключением.

Когда анализы мочи и крови пришли в норму, а состояние пациента не улучшилось, врачи сделали ему рентген. Снимок показал, что инородное тело напоминает зажигалку, которая застряла в желудке вверх ногами. Из-за этого из неё вытекали токсичные химикаты, вызвавшие язву желудка диаметром 5 мм.

Зажигалка была успешно удалена с помощью эндоскопии. После чего мужчина принимал лекарства в течение восьми недель, и уже через два месяца язва была исцелена, пишет life.ru