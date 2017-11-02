Около тысячи автомобилей оказались заблокированными в Тибете из-за снегопада

В Тибетском автономном округе Китая из-за сильного снегопада оказались заблокированными около тысячи транспортных средств.

Более 900 транспортных средств растянулись на 60 км на национальной трассе 109, оставив в снежной западне более 1300 человек, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Снегопады в уезде Амдо округа Нагчу продолжаются с 29 октября. На помощь направлены полиция, кареты скорой помощи и службы технической помощи, пишет УНИАН.