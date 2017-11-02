Молдова отзывает четырех послов за рубежом

Правительство приняло постановления об отзыве четырех послов Молдовы за рубежом. Решение об этом принято в среду на заседании правительства.

Согласно документам, будут отозваны посол Молдовы в США Аурел Чокой, посол в Литве Валериу Фрижа, посол в Нидерландах Емилиан Бренич, а также посол в Бельгии, Люксембурге и при НАТО Юрие Реницэ, сообщает ИНФОТАГ.



Министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур, который представил проекты постановлений, не уточнил причины отзыва дипломатов. При этом, четырехлетний срок, на который обычно назначаются послы, истек только у посла в Нидерландах Емилиана Бренича. Послы Молдовы в Литве и Бельгии отработали чуть более года, а посол Молдовы в США Аурел Чокой был назначен только в мае 2017 г. Он – карьерный дипломат, до этого был два года послом в Китае, а ранее – пять лет послом в Германии.



По мнению экспертов, президент Игорь Додон и правительство согласовали все вопросы для того, чтобы провести новый раунд замены послов. Для назначения послов необходимо согласие президента, который подписывает соответствующие указы после принятия постановления правительства. В марте кабинету министров и президенту удалось прийти к компромиссу по назначению послов в девяти странах.



В среду утром в МИДЕИ подтвердили корреспонденту «ИНФОТАГ», что готовятся решения об отзыве и назначении ряда послов. Речь шла о замене послов в Литве, Нидерландах, Бельгии и Румынии. Однако, в постановлении правительства об отзыве дипломатов не фигурировала фамилия посла Молдовы в Румынии Михая Грибинча, но появилась фамилия посла в США Аурела Чокоя.



Ранее президент Игорь Додон настаивал на отзыве Михая Грибинчи, который позволил себе критиковать Указ президента по отзыву гражданства Молдовы у экс-президента Румынии Траяна Бэсеску. Тогда правительство отклонило предложение президента по отзыву посла из Бухареста, но согласовало позиции по замене послов в других странах. Эксперты не исключают, что на этот раз Игорь Додон будет настаивать на отзыве Михая Грибинчи – в качестве условия для отзыва и назначения других дипломатов. Возможно, правительство согласится с этим предложением, чтобы создать видимость компромисса.