Выросли налоговые поступления в бюджет страны

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней к началу ноября превысили 26,5 млрд. леев, превысив показатели аналогичного периода 2016 г. на 4,2 млрд. леев или на 18,6%.

Как сообщили «ИНФОТАГ» в Государственной налоговой службе, плановые показатели за 10 месяцев (24,8 млрд. леев) перевыполнены на 1,6 млрд. леев (6,6%).



Больше всего доходов ведомством обеспечено в государственный бюджет – 11,6 млрд. леев, что почти на четверть превысило прошлогодний уровень. В фонд социального страхования налоговые отчисления возросли на 17,2% (1,4 млрд. леев) - до 9,2 млрд., в местные бюджеты – на 4,1% (0,1 млрд.) - до 2,8 млрд., в медстрахование – на 12,6% (0,3 млрд.) - до 9,2 млрд. леев.



Налоговые органы традиционно являются одним из основных источников пополнения казны государства. По итогам января-сентября их отчисления составили 10,521 млрд. леев (+24,5%) – почти половину от всех доходов госбюджета Молдовы.