Дата изготовления исключена из перечня информации, которую необходимо указывать в этикетке на упаковках пищевых продуктов. Соответствующие изменения приняты в четверг на заседании законодательного органа.
Как сообщает ИНФОТАГ, ряд депутатов настаивали на сохранении даты изготовления, однако парламентское большинство не поддержало поправки к документу. По мнению авторов закона, на этикетке будет указана дата истечения срока годности, чего должно быть достаточно. Также большинство депутатов не поддержали инициативу, согласно которой отечественные производители обязаны дублировать информацию на этикетке на русском языке.
Согласно документу, производители и импортеры обязаны сообщать о свойствах продукта, которые могут нанести вред здоровью, в том числе об ингредиентах, вызывающих аллергическую реакцию, а также указывать информацию, которая будет полезна людям, соблюдающим определенный режим питания.
Закон запрещает вводить потребителей в заблуждение, указывать в составе ингредиент, который заменен на аналогичный. Запрещается также изображать в рекламе и на упаковке наличие ингредиентов, которых нет в составе, а также утверждать, что продукт обладает свойствами, которых у него на самом деле нет.
Производители обязаны указывать энергетическую ценность продукта, количество жиров, насыщенных жирных и трансжирных кислот, углеводов, сахара, белка и соли. Нарушение положений закона предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность.
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