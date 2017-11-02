Кабинет министров утвердил на сегодняшнем заседании Национальную стратегию обороны и План действий по ее выполнению на 2017-2021 годы. Документ направлен на укрепление механизма межинституционального сотрудничества в целях развития современной и эффективной системы обороны.
Стратегия устанавливает цели, этапы и механизмы укрепления потенциала национальной системы обороны. Цель состоит в обеспечении защиты государственной границы, развитии потенциала контроля и защиты воздушного пространства, улучшении системы военной подготовки и совершенствовании национальной системы управления чрезвычайными ситуациями.
В числе основных действий, предусмотренных Стратегией национальной обороны, значатся: оснащение вооруженных сил современным оборудованием и техникой, пересмотр отвтетственности силовых структур, гармонизация с европейскими нормами правовых положений, регулирующих национальную систему обороны, пишет МОЛДПРЕС
Расходы на реализацию этих действий будут покрываться за счет государственного бюджета и из внешних источников.
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ОВЕН
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День хорош, как для умственной, так и для физической работы. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с самолетом.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не спешите довериться малознакомым людям. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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