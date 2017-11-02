Граждане Молдовы, легально работающие в Германии, смогут получать пенсии

Граждане Республики Молдова, которые легально работают в Германии, смогут получать пенсии и другие социальные выплаты в соответствии с Соглашением в области социального страхования между Республикой Молдова и Федеративной Республикой Германия, которое будет опубликовано в завтрашнем номере Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Целью соглашения является обеспечение социальных гарантий для трудовых мигрантов из Республики Молдова, которые работают или работали, проживают и/или проживали на территории стран-участниц соглашения.

Таким образом, граждане Республики Молдова, которые временно трудились в Германии, смогут получить там пенсию по возрасту и другие социальные выплаты: пособие по материнству, пособие по безработице, пособия по временной нетрудоспособности, пенсии и пособия по ограничению возможностей, пособия на погребение, пенсию по случаю потери кормильца, сообщает МОЛДПРЕС

При назначении пенсии каждая из сторон будет применять национальное законодательство в данной сфере, и будет выплачивать пенсию лишь за тот период, в течение которого вносились страховые взносы, а выплаты будут перечисляться получателям в страну проживания.

Республика Молдова подписала соглашения в области социального страхования с 13 государствами-членами ЕС, среди которых Румыния, Португалия, Болгария, Люксембург, Австрия, Эстония, Чехия, Польша, Венгрия, Бельгия, Литва, Германия и Турция.