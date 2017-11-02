Столичные жители по улице Гренобля останутся в пятницу без воды

Потребители по ул. Гренобля, 128, в том числе в домах с дробью, останутся в пятницу, 3 ноября, без воды. Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения.

АО „Apă-Canal Chişinău” отмечает, что в связи с выполнением плановых работ компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии на насосной станции, что приведет к прекращению подачи воды по этим адресам. Воды не будет с 09.00 до 17.00, пишет IPN



После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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