Глава НБМ: один из крупных банков Турции намерен выйти на рынок Молдовы

Один из крупных банков Турции намерен выйти на рынок Молдовы. Эту информацию журналистам подтвердил президент Нацбанка Молдовы Сергей Чокля.

Он не озвучил его название, отметив лишь, что в последнее время активизировался интерес к банковскому рынку Молдовы со стороны иностранных инвесторов в регионе.

О намерении выйти в Молдову заявил также один из крупных банков Турции. Об этом речь шла на встрече с делегацией из Турции.



В ходе встреч со спикером парламента Андрианом Канду турецкие власти заявляли, что Турция может открыть в Молдове свой коммерческий банк и увеличить объем двусторонней торговли до $ 1 млрд. и расширить объем инвестиций, пишет noi.md