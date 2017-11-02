Кто сможет бесплатно приватировать жилье в Молдове

Бесплатно жилье в Молдове смогут приватизировать семьи с тремя детьми, а не с пятью, как было предусмотрено законодательством ранее.

Это предусматривают поправки в Закон о приватизации жилищного фонда, который был принят парламентом Молдовы в первом чтении. Нынешняя редакция этого документа предусматривает передачу в частную собственность государственных и ведомственных квартир (домов), за исключением служебных жилых помещений, семьям с пятью детьми и более – безвозмездно, с правом отчуждения приватизированного жилья только на основании письменного разрешения органа опеки и попечительства.



В то же время новая редакция будет предусматривать предоставление такого права семьям с тремя детьми. Это обусловлено тем, что в настоящее время число семей с пятью и более детьми резко сократилось, пишет noi.md



Кроме того, другие поправки предусматривают, что такое же право на бесплатную приватизацию жилья будет предоставлено семьям лиц, которые были вынуждены покинуть местожительство в восточных районах страны и не имели возможность вернуться на прежнее место проживания (внутренне переместившиеся из восточных районов Республики Молдова лица) – бесплатно.



Оговорено также, что в случае если при приватизации жилья его площадь была меньше предусмотренного норматива (20 кв. м. на одного человека), лица, внутренне переместившиеся из восточных районов страны, имеют право участвовать в бесплатной приватизации разницы между предусмотренным нормативом и площадью приватизированного жилья в соответствии с действующим законодательством.