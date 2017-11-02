Более миллиона леев за воду задолжала сеть заведений быстрого питания

Более миллиона леев задолжала предприятию Apă-Canal Chişinău сеть заведений быстрого питания. Компания не платит за воду уже несколько лет.

"Долг образовался из-за того,что фирма не оплачивает счета с 2011 года", - сказала инженер Apă-Canal Chişinău Виорика Андронович.



Представители Водоканала попытались встретиться с владельцем.



Водоканал не раз отключал заведения от сети, но неплательщик вновь незаконно подключался к магистрали.

"Думаю они подключаются ночью. Один из жильцов этого дома рассказал, что неделю назад видел, как в полночь кто-то работал у водопровода. Сейчас мы отрезали часть трубы, надеемся, это в последний раз", - отмтил представитель Apă-Canal Chişinău Дмитрий Доброжан.



Решить вопрос Водоканал намерен через суд.







