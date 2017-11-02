Мультфильмы и вирусные ролики: что было в компьютере Усамы бин Ладена

ЦРУ опубликовало очередную порцию файлов, обнаруженных в компьютере лидера "Аль-Каиды" Усамы бин Ладена после его убийства в ходе спецоперации в пакистанском Абботтабаде.

Среди опубликованных на сайте управления материалов - личный дневник бин Ладена, записи его выступлений, а также семейные видео, в том числе видеозаписи со свадьбы сына лидера "Аль-Каиды" Хамзы, мультфильмы и ролики с YouTube, пишет ВВС.

Некоторые материалы не были опубликованы в интересах национальной безопасности. Кроме того, не были выложены поврежденные файлы, материалы, нарушающие авторские права или содержащие порнографию.

Это уже четвертая публикация файлов Усамы бин Ладена. Директор ЦРУ Майк Помпео сообщил, что в четверг были опубликованы 18 тысяч документов, 79 тысяч аудиофайлов и фотографий, а также более 10 тысяч видеозаписей.

"Сегодняшняя публикация [...] даст американцам возможность получить более широкое представление о планах и деятельности этой террористический организации. ЦРУ продолжит искать способ предоставить больше информации американскому народу с учетом нашей обязанности по защите национальной безопасности", - говорится в заявлении Помпео.

Всего к настоящему моменту ЦРУ обнародовало 470 тысяч файлов из компьютера бин Ладена.