Испания хочет арестовать всех лидеров Каталонии

Все члены отстраненного правительства Каталонии должны быть арестованы без права залога, кроме одного, который сейчас работает со следствием. Об этом говорится в заявлении прокуратуры Испании, передает El Pais.

Для бывшего министра культуры женералитата Сантьяго Вилы прокуратура требует ареста, но с правом залога. Однако сумма залога не сообщается.

Вила подал в отставку перед провозглашением независимости Каталонии и согласился отвечать на вопросы сторон перед следственным судьей.

Членов бывшего правительства Каталонии обвинили в мятеже, восстании против правительства, хищении госсредств. Они отказались давать показания и общались только со своими адвокатами, сообщает korrespondent.net

Напомним, для дачи показаний по иску генеральной прокуратуры Испании к экс-властям Каталонии в Национальный суд в Мадриде прибыли девять из 14 отстраненных членов правительства региона.