Банк Англии впервые за десять лет поднял базовую ставку

Впервые с 2007 года Центробанк Великобритании повысил процентную ставку. В четверг, 2 ноября, Банк Англии принял решение поднять базовую ставку на четверть процентного пункта - до 0,5%.

Таким образом британский регулятор реагирует на рост инфляции в стране, которая снижает покупательную способность британцев. После референдума о выходе Великобритании из Евросоюза, прошедшего 23 июня 2016 года, курс фунта стерлингов значительно снизился, в результате подорожали импортные товары и подскочили потребительские цены.

В августе 2016 года после решения о Brexit Банк Англии опустил базовую ставку до исторически низкого уровня - 0,25%. Более жесткая денежная политика призвана усилить национальную валюту и сдержать повышение цен, пишет korrespondent.net