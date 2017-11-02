В пирамиде Хеопса нашли комнату с помощью космических лучей

В пирамиде Хеопса нашли пустоту, которая может оказаться тайной гробницей. Открытие было сделано физиками при помощи телескопов, способных видеть мюоны - заряженные частицы, возникающие после столкновения космических лучей с молекулами газа в воздухе, говорится в статье об открытии в журнале Nature.

Ученые из проекта ScanPyramids нашли пустоту над главным коридором пирамиды. Длина пространства составляет 30 метров, ширина - около двух.

Предположительно, пространство может быть отдельным коридором или целой анфиладой комнат, пишет korrespondent.net

Мюоны разгоняются до невероятных скоростей и проникают на сотни метров в глубь поверхности планеты. По словам ученых, один квадратный метр земли поглощает около 10 тысяч мюонов.

Телескопы, используемые учеными, видят частицы - в пустотах поток мюонов рассеивается гораздо медленнее, чем при столкновении с толщей пород.

Наблюдения выполняли по тем же принципам, которые использовались в CERN при открытии бозона Хиггса.

Авторы исследования говорят, что их находка - первая за последние несколько веков. В предыдущий раз новые помещения в пирамиде Хеопса обнаружил калиф аль-Мамун в девятом веке.

В прошлом году с помощью радиолокационного сканирования удалось установить, что в гробнице Тутанхамона имеются две скрытые комнаты, в которых находятся металлические предметы и предметы "органического происхождения".