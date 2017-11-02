Определены лучшие фильмы Marvel

На интернет-ресурсе Rotten Tomatoes был обнародован рейтинг лучших фильмов Marvel, созданных за последние 10 лет. Лидером списка оказалась картина "Железный человек", выпущенная в 2008 году, о чем сообщается на самом сайте.

"Железный человек" собрал 94 процента положительны отзывов, опередив ленту "Мстители", вышедшую в 2012 году. Она, в свою очередь, получила 92 процента положительных отзывов.

А замкнул тройку лидеров фильм "Человек-паук: Возвращение домой", также набравший 92 процента положительных оценок.

В числе лидеров, включенных в ТОП-10, также оказались "Стражи галактики", "Первый мститель: Противостояние", "Доктор Стрэндж", "Первый мститель: Другая война", "Стражи галактики: Часть 2", "Человек-муравей" и "Первый мститель", пишет korrespondent.net