Мужчину раздавил грузовик в Криулянском районе

Мужчина 45-лет погиб пытаясь покинуть собственный грузовик. Инцидент произошёл в Криулянском районе.

Водитель потерял управление и попытался покинуть кабину. Когда мужчина выпрыгнул из транспортного средства, машину занесло и она опрокинулась прямо на него. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Чтобы освободить погибшего из под грузовика, понадобилась помощь спасателей.

Полиция начала расследовать произошедшее.







