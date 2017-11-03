"Послушай и услышь": в Киеве появилась "полиция диалога"

В украинской столице заработала полиция диалога "послушай и услышь", сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киеве.

Новосозданный отдел превентивной коммуникации призван в первую очередь наладить взаимодействие с организаторами массовых мероприятий, пишет korrespondent.net

"Такие полицейские пытаются предупредить какие-либо конфликтные ситуации, разъяснять действия полиции и останавливать агрессивных граждан не силовыми методами, а словом", – говорится в сообщении.

В состав отдела вошло 12 сотрудников. Все они прошли обучение на соответствующих тренингах-семинарах при содействии Консультативной миссии ЕС.

Столичные антиконфликтные группы впервые были задействованы для обеспечения правопорядка во время Дня Независимости Украины.

"Мы постоянно мониторим и анализируем интернет-сети относительно запланированных мероприятий с участием граждан, оцениваем степень риска при их проведении, настроение участников и прогнозируем изменения в развитии ситуации. Поэтому работники Отдела преимущественно работают на предупреждение столкновений и конфликтов. Для необходимого взаимодействия наши сотрудники заранее устанавливают контакт как с организаторами, так и с участниками массовых мероприятий", – рассказала начальник отдела превентивной коммуникации Нацполиции в Киеве Виктория Азарова.

По ее словам, негласным лозунгом работы подразделения являются "послушай и услышь".