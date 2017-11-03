Apple анонсировала рекордный предпраздничный сезон

Сильная отчетность Apple Inc по итогам четвертого квартала 2017 финансового года и прогнозы на текущий предпраздничный квартал развеяли опасения рынка, в том числе связанные с недостаточными темпами производства новых iPhone X, пишет Интерфакс.

Акции Apple на дополнительных торгах после закрытия основной сессии в Нью-Йорке в четверг подорожали на 3,1%. Эксперты ждут, что в ближайшее время капитализация компании превысит $900 млрд ($868,9 млрд в четверг).

"Текущий предпраздничный сезон будет лучшим в истории", - заявил в ходе телеконференции гендиректор Apple Тим Кук.

Как сообщается в пресс-релизе Apple, чистая прибыль по итогам трех месяцев, завершившихся 30 сентября, поднялась до $10,71 млрд по сравнению с $9,01 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода.

Прибыль Apple в расчете на акцию подскочила на 24% - с $1,67 до $2,07 - в связи с сокращением числа акций в обращении в результате buyback.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль Apple в $9,7 млрд.

Квартальная выручка увеличилась на 12% - с $46,85 млрд до $52,58 млрд (консенсус-прогноз - $50,69 млрд).

В прошедшем квартале Apple повысила продажи iPhone с 45,5 млн до 46,6 млн штук, что соответствовало ожиданиям Уолл-стрит (46 млн). Аналитики ожидают, что в I финквартале компания продаст 80 млн iPhone.

Выручка Apple от различных сервисов, включая магазин приложений App Store, поднялась с $7,27 млрд до $8,50 млрд, установив новый рекорд. На данный момент это второй по величине источник выручки компании после iPhone, пишет korrespondent.net