Неизвестный устроил стрельбу в кафе США, есть жертвы

В Чикаго в одном из кафе Starbucks неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает газета Chicago Tribune, ссылаясь на местные власти.

"По словам официальных лиц и свидетелей, один человек умер, а двое других людей, включая 12-летнего мальчика, получили ранения при стрельбе в Starbucks в районе Uptown в четверг вечером", - пишет газета.

У погибшего остались двое маленьких детей.

Издание сообщает, что нападавший был одет в темную одежду, на лице была маска, пишет korrespondent.net