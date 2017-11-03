Умер приемный сын Эльдара Рязанова

Приемный сын Эльдара Рязанова, кинопродюсер Олег Бердюгин, умер, находясь в собственной квартире в Москве. Сообщается, что похороны намечены на пятницу, 3 ноября, передают РИА Новости.

"Отпевание пройдет в пятницу в храме Всех Святых на Соколе, а прощание и похороны - в тот же день на Троекуровском кладбище", - отметили представители Союза кинематографистов России.

Известно, что на момент смерти Бердюгину было 56 лет. Он скончался еще во вторник. Тело мужчины обнаружила его супруга, которая пришла в квартиру и увидела незапертую дверь. Прибывшие на место медики констатировали, что Бердюгин умер от сердечного приступа, пишет korrespondent.net