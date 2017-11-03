"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, передает Reuters.

Террористы не представили никаких доказательств своего заявления.

Напомним, 31 октября на Манхэттене в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку и проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Водитель фургона, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, был ранен полицией.

В результате теракта восемь человек погибли и более десяти пострадали, сообщает korrespondent.net

В своей машине террорист оставил записку, в которой говорилось, что он совершает нападение от имени группировки ИГ. По данным ФБР, в сотовом телефоне Саипова нашли около 90 видеозаписей и примерно 3,8 тысячи фотографий, многие из которых оказались связанной с ИГ пропагандой.