Тираспольский "Шериф" обыграл московский "Локомотив". ФОТО

Тираспольский "Шериф" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы сенсационно обыграл в гостях московский "Локомотив". Молдавская команда победила нынешнего лидера российской премьер-лиги 2:1, проигрывая в ходе игры в счете.

На 26-й минуте Джефферсон ФарфАн вывел хозяев вперед.



Незадолго до перерыва бельгийский нападающий желто-черных Зиги Бадибанга восстановил равновесие.



Победный мяч "Шерифа" на 58-й минуте забил хорват Йосип Брезовец.



Тираспольская команда одержала первую победу в группе Ф и сделала весомую заявку на выход в 1/16 финала Лиги Европы.



За победу "Шериф" получит от УЕФА 360 тысяч евро. После четырех матчей группового этапа желто-черные обеспечили себе 720 тысяч евро премиальных.



В другом матче группы Ф "Копенгаген" разгромил на своем поле чешский "Злин" 3:0.



В турнирной таблице лидируют "Копенгаген" и "Шериф", набравшие по шесть очков.



Следующий матч в Лиге Европы "Шериф" сыграет 23 ноября в Тирасполе. Соперником будет клуб "Злин". Игру в прямом эфире будет транслировать Третий канал.





