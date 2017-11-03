США: время на мирное решение проблемы КНДР заканчивается

Время для мирного урегулирования проблемы КНДР подходит к концу. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает РИА Новости.

"Северная Корея – угроза всему миру, так что все страны мира должны сделать больше, чтобы противостоять этой угрозе. Президент признает, что время заканчивается, и просит все страны приложить к этому (решению проблемы КНДР – ред.) больше усилий", – сказал он.

Макмастер отметил, что старые подходы "не сработали".

"Пришло время для реальных скоординированных усилий по разрешению кризиса вокруг Северной Кореи другими средствами, кроме военных действий", – подчеркнул представитель Белого дома, пишет korrespondent.net

Напомним, власти США неоднократно заявляли о высокой вероятности применения военной силы по отношению КНДР, Пхеньян отвечал встречными угрозами.