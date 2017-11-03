В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой, в результате чего он оказался недоступен во многих странах мира. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Карта обращений свидетельствует, что проблемы с WhatsApp наблюдаются в ряде европейских и латиноамериканских стран, Южной Африке, России, Индии, Малайзии и США. Пользователи не могут нормально отправить и получить сообщения в мессенджере, пишет korrespondent.net Согласно сайту DownDetector, отслеживающему сбои в работе сайтов и приложений, сообщения о проблемах с WhatsApp начали поступать около 9:10 утра по молдавскому времени. Веб‐версия приложения также недоступна.

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