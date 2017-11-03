Стивен Хокинг предрек человечеству гибель из-за роботов

Британский физик Стивен Хокинг заявил о том, что стремительно развивающийся искусственный интеллект является угрозой для человека, передает Daily Mail.

"Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который сможет улучшать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека", - отметил Хокинг.

В то же время, по мнению ученого, даже если эти перспективы не воплотятся, человечество рискует уничтожить само себя.

"Мы прошли точку невозврата. Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами", - подчеркнул ученый.

В качестве решения данной проблемы Хокинг советует больше вовлекаться в науку, чтобы начать колонизации других планет, сообщает korrespondent.net