Герман Горбунцов о Ренато Усатом: "Не убил, ничего не добился и не стал президентом"

Российский банкир Герман Горбунцов обвиняет Ренато Усатого в том, что тот заплатил киллеру Виталию Проке за ложные показания. Об этом и других деталях дела он рассказал в интервью порталу Zeppelin.

По данным Zeppelin, киллер был задержан Скотланд-Ярдом. Потерпевший говорит, что слова Проки не имеют большого веса. Горбунцов и его адвокат также утверждает, что Усатый и Прока лгут.



Эти заявления Горбунцов сделал после того, как на телеканале Jurnal TV, который принадлежит беглым преступникам Цопа и финансировался Ренато Усатым, транслировалось интервью киллера, в ходе которого прозвучали обвинения в адрес лидера ДПМ Влада Плахотнюка. Ранее прокуроры начали уголовное дело, в котором фигурируют много лиц, пытавшихся заплатить Проке, чтобы он выступил с подобными заявлениями на Jurnal TV. По данным следствия и информации, распространенной в прессе, средства поступили от Ренато Усатого - обвиняемого в деле о покушении на убийство Горбунцова. Так он пытается замести следы и обвинить другого человека в преступлении.



Подтолкнуть Проку к ложным показаниям могло и то, что некоторые его родственники были арестованы или попали под следствие, когда выяснилось, что они получали деньги от Усатого, чтобы киллер дал показания такого рода. Пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь заявил, что партия не будет комментировать эти ложные заявления.

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