Франция продала часть акций Renault

Правительство Франции приступило к продаже 4,73% акций автопроизводителя Renault. Об этом сообщило государственное агентство по управлению госактивами, передают Вести экономика.

Как отмечается, в результате продажи доля Франции в Renault вернется к уровню 15,01%, на котором она была два с половиной года назад. Тем не менее правительство останется крупнейшим акционером автоконцерна.

В апреле 2015 г. правительство Франции приобрело те же 4,73% акций, которые сейчас продает, чтобы получить блокирующий миноритарный пакет.

В то время правительство заявляло, что будет использовать свое усилившееся влияние в компании, чтобы продвигать меры, призванные поощрять долгосрочных инвесторов. На голосование тогда было вынесено предложение отменить правило, согласно которому акционеры, владеющие акциями компании более двух лет, автоматически получают удвоенные права голоса. Правительство заблокировало это предложение, и правило продолжило действовать.

Заявленная цель достигнута, заявило Агентство акционерного участия французского правительства, которое управляет государственными активами от имени правительства Франции, пишет korrespondent.net

Продажа 14 млн акций принесет необходимые средства в государственную казну, в то время как правительство Франции испытывает трудности с достижением целевого показателя дефицита бюджета в этом году.

Исходя из цены акций Renault при закрытии торгов на парижской бирже 2 ноября, стоимость этого пакета акций составляет более €1,2 млрд.

Продажа, вероятно, будет хорошо воспринята партнером Renault по альянсу, компанией Nissan, которая с неодобрением отнеслась к увеличению доли правительства Франции в 2015 г.

Сама компания Renault также выступала против увеличения доли, поскольку это осложняло давние вопросы о том, должны ли Renault и Nissan менять свои доли владения друг другом.

В соответствии с соглашением, заключенным в 1999 г., Renault владеет примерно 43% Nissan, которому принадлежит около 15% акций французского автопроизводителя.