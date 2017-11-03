В Британии политика уволили за комплимент девушке

В Британии депутат Лейбористской партии Келвин Хопкинс был временно отстранен от своих обязанностей в Парламенте в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах, передает The Telegraph.

Как заявила 27-летняя Ава Этемадзаде, 76-летний политик присылал ей на телефон "непристойные сообщения".

В частности, он называл ее в них "прекрасной молодой женщиной" и "привлекательной".

"Любой хороший молодой человек был бы счастлив, если бы у него была такая девушка и возлюбленная, как вы. Я уверен, что в скором времени такой найдётся. Был бы я молод (...), но это не так. Всегда буду вашим другом, если вам когда-нибудь понадобится помощь друга, у вас есть мой номер", - отметил мужчина в сообщении.

В настоящее время, по словам представителей Лейбористской партии, ведется расследование по данному делу, сообщает korrespondent.net