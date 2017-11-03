Самый большой штраф - свыше миллиона леев, выплатит ИТ-компания. Еще три компании, которые владеют сетью магазинов компьютерной техники, заплатят от 17 до 700 тысяч леев.
Штрафы должны быть оплачены в течении 60 дней.
На два миллиона леев оштрафовали четыре компании за нарушение закона о конкуренции. Фирмы заплатят за отказ в проведении проверки представителями Совета по конкуренции.
Самый большой штраф - свыше миллиона леев, выплатит ИТ-компания. Еще три компании, которые владеют сетью магазинов компьютерной техники, заплатят от 17 до 700 тысяч леев.
Штрафы должны быть оплачены в течении 60 дней.
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешны знакомства и поездки.
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Не будьте неблагодарными.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День вряд ли будет богат событиями. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Многие получат премии или гонорары. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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