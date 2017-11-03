В Сан-Франциско украли более 300 iPhone X до начала продаж

Более 300 смартфонов iPhone X украли из грузовика компании по экспресс-доставке UPS в американском Сан-Франциско, сообщает CNBC. Воры забрались в грузовик, когда его водитель оформлял доставку в один из торговых центров Сан-Франциско.

Телефоны были похищены до старта официальных продаж iPhone X. Стоимость нового смартфона Apple в США составляет от $999 до $1150. Таким образом, злоумышленники украли iPhone X на сумму не менее 300 тысяч долларов, пишет korrespondent.net Полиция разыскивает троих подозреваемых на фургоне марки Dodge. Читайте также: В работе WhatsApp произошел масштабный сбой

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